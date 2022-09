Chronik

Wilderer erlegte Hirsch bei Lockenhaus

Ein Revierförster hat am Mittwoch einen 200 Kilogramm schweren, toten Hirsch in einem Wald bei Lockenhaus (Bezirk Oberpullendorf) gefunden. Die Polizei geht von Wilderei aus und ermittelt wegen Eingriffs in fremdes Jagdrecht.