Flugrettung: ÖAMTC beeinsprucht Widerruf

Der im Bieterverfahren unterlegene ÖAMTC hatte im Juni die Entscheidung des Landes, dass die Flugrettung künftig nicht mehr von Hubschraubern des Mobilitätsclubs, sondern von der Martin Flugrettung GmbH absolviert werden soll, beim LVwG beeinsprucht. Dieser hob die Entscheidung dann auch tatsächlich auf, der ÖAMTC ging davon aus, den Zuschlag ohne Neuausschreibung zu bekommen. Das Land kündigte jedoch eine neuerliche Ausschreibung an. „Wenn die neue Ausschreibung auf dem Tisch liegt, werden wir uns anschauen, ob wir dabei sind“, erklärte ein ÖAMTC-Sprecher.

Die Neuaufstellung der Flugrettung im Burgenland war auch Thema einer Sonderlandtagssitzung am Mittwochabend. In dieser bekräftigten ÖVP und FPÖ ihre Kritik an der Landesregierung. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hingegen wies die Kritik zurück – mehr dazu in Politisches Match um Flugrettung.