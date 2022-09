Wiesberger: Diskussionen wegen Turnierteilnahme

Insgesamt sind es 15 Spieler der neuen, umstrittenen LIV Golf Tour, die von der amerikanischen PGA und der europäischen DP World Tour eigentlich gesperrt wurden, nun in Wentworth aber dennoch an den Start gehen dürfen. Zum einen, weil sie noch in den Top-60 der Weltrangliste sind – und vor allem weil einige Spieler die Sperren der DP World Tour per richterlich stattgegebener Einstweiliger Verfügung ausgehebelt hatten – das gilt zumindest bis Februar 2023, dann wird neu verhandelt.

Wiesberger in Wentworth: Sternstunde im Vorjahr

Damit kann am Donnerstag auch Bernd Wiesberger in Wentworth dabei sein und um Punkte für die Weltrangliste kämpfen. An jenem Ort, an dem er sich vor einem Jahr endgültig für den Rydercup qualifizierte – und damit für eine Sternstunde für Österreichs Golfsport gesorgt hatte.