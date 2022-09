Chronik

Zwei Vespa-Diebe gefasst

Die Polizei im Neusiedl am See hat zwei Diebe festgenommen. Ein Zeuge beobachtete die beiden Männer aus Tschechien am Montagabend dabei, wie sie die Vespa seines Nachbarn in ihr Fahrzeug verladen wollten und verständigte die Polizei.