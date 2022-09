Gemeindereport: Oberschützen bis Oslip

Die rund 2.500 Einwohner zählende Gemeinde Oberschützen besteht aus den Ortsteilen Aschau, Oberschützen, Schmiedrait, Unterschützen und Willersdorf. Politisch gibt die ÖVP den Ton in Oberschützen an, sie hat die absolute Mehrheit im Gemeinderat und stellt auch den Bürgermeister – mehr dazu in Oberschützen: ÖVP hat absolute Mehrheit.

Seit 2012 stellt die ÖVP in Oberwart wieder den Bürgermeister. 2017 konnte sich Amtsinhaber Georg Rosner bereits im ersten Wahlgang durchsetzen und im Gemeinderat die absolute Mehrheit holen – mehr dazu in Oberwart: ÖVP gegen SPÖ.

Oggau liegt am Westufer des Neusiedler Sees und ist ein beliebtes Ziel für Touristen. Politisch gesehen dominiert die SPÖ in der Gemeinde – mehr dazu in SPÖ derzeit mit absoluter Mehrheit in Oggau.

Die SPÖ besitzt in Olbendorf seit Jahrzehnten die absolute Mehrheit. Nachdem bei der letzten Wahl nur ein Bürgermeisterkandidat ins Rennen ging, wird Bürgermeister Sodl heuer von einem Listen-Kandidaten herausgefordert – mehr dazu in Olbendorf: Listen-Kandidat fordert Sodl heraus.

Die Stremtal-Gemeinde Ollersdorf ist in Sachen erneuerbare Energie recht engagiert. Bekannt ist Ollersdorf auch durch seine Heilquelle. Den Bürgermeister stellt seit vielen Jahren die ÖVP, die SPÖ Ollersdorf schickt erneut eine Frau ins Rennen. Noch bevor der Wahlkampf so richtig losgeht, wird in Ollersdorf schon gestritten – mehr dazu in Ollersdorf: Streit vor Wahlkampf.

Oslip ist eine burgenland-kroatische Gemeinde. Bei den Wahlen treten heuer nur ÖVP und SPÖ an – mit zwei Frauen an der Spitze – mehr dazu in Oslip: Kampf der Kandidatinnen.