Wirtschaftskammer startet Besuchstour

Öffentliche Auftraggeber, insbesondere Gemeinden, seien ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor, erklärte Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth einen Grund für die WK-Besuchstour.

Neben Informationen über Serviceangebote und die richtigen Ansprechpersonen in der Wirtschaftskammer, erhalten die Gemeindevertreter auch ein werbewirksames Schild mit der Information über die Zahl der Betriebe und Arbeitsplätze in ihrer Gemeinde. Nemeth. Angesichts der weltweit schwierigen Situation, den hohen Energiekosten und dem Arbeitskräftemangel müsse man das regionale Umfeld forcieren, so Nemeth.

Neuer Leitfaden präsentiert

Die Wirtschaftskammer präsentierte außerdem einen neu überarbeiteten Leitfaden zur Regionalvergabe mit einer Reihe von Praxisbeispielen und Empfehlungen an die Gemeinden. Öffentliche Auftraggeber müssen sich, da sie mit Steuergeldern agieren, an zahlreiche Vorschriften halten. Vor allem das Bundesvergabegesetz ist eine komplexe Rechtsmaterie. Der Leitfaden zeigt legale Wege auf, wie man als Gemeinde rechtskonform im Sinne des Bundesvergabegesetzes einkaufen kann und auch Unternehmern vor Ort eine Möglichkeit bieten kann, an Ausschreibungen teilzunehmen.

Werbung für Lehre

Im Rahmen der Besuchstour wird aber auch Stimmung für die Lehre gemacht. Auf der Plattform was-tun.at können Lehrbetriebe ihre offenen Stellen anbieten und es gibt Informationen für Eltern, Jugendliche und Betriebe rund um das Thema Lehre und Lehrausbildung.