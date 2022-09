Neues siebensprachiges TV-Magazin „WIR“

"Mit dem Fernsehmagazin „WIR | CESI, HRVATI, MAGYAROK, ROMA, SLOVACI, SLOVENCI“ gehe der ORF einen völlig neuen Weg, sagte ORF-Landesdirektor Werner Herics. Mit der neuen Sendung biete der ORF eine zusätzliche Plattform für die sechs autochtonen Volksgruppen in Österreich. Die österreichweite Ausstrahlung sorge dafür, dass die Volksgruppen noch mehr in den Fokus der Gesellschaft gerückt werden. Das neue Magazin trage wesentlich zur Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags für alle in Österreich lebenden Menschen bei, meinte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann.

ORF

Jeden zweiten Sonntag in ORF III

„WIR“ wird jeden zweiten Sonntag um 8.45 Uhr in ORF III ausgestrahlt. Die durchgehende deutsche Untertitelung sorgt dafür, dass alle Österreicherinnen und Österreicher der Sendung barrierefrei folgen können. Die Untertitel können die Zuschauerinnen und Zuschauer über die ORF-Teletext-Seite 777 optional abrufen. Produziert wird die Sendung von der Volksgruppenredaktion des ORF Burgenland in Zusammenarbeit mit der slowenischen Redaktion von ORF Kärnten. Moderiert wird die Sendung abwechselnd von der Romni Katharina Graf-Janoska und der Burgenlandkroatin Julia Hamedinger.

ORF

Sechs Beiträge in Volksgruppensprachen

Eine siebensprachige Sendung zu produzieren sei eine riesige Herausforderung, die nur mit einem hervorragenden Team zu meistern sei, erklärte die Leiterin der Volksgruppenredaktion des ORF Burgenland, Dorottya Kelemen. Die halbstündige Sendung zeige sechs Beiträge in der jeweiligen Volksgruppensprache, die deutschsprachigen Moderationen seien ein verbindendes Element.

Bunte Themenvielfalt

In der ersten Sendung am 11. September geht es unter anderem um die Roma-Wallfahrt nach Mariazell, das jüngste Konzert der burgenlandkroatischen Band Lole, die Suche nach Österreicherinnen und Österreichern mit tschechischen Wurzeln bei einem Spaziergang über den Wiener Zentralfriedhof und ein kreatives Sommerlager für slowenisch-sprachige Kinder in Kärnten. Romantisch wird es bei einer burgenländisch-ungarischen Hochzeit in Unterwart und musikalisch beim Porträt eines jungen Slowaken aus Wien, der virtuos auf der Fujara spielt, einem fast zwei Meter langen, traditionellen Blasinstrument von slowakischen Hirten.

ORF

Große Präsentation im Landesstudio Burgenland

Die neue Sendung wurde am Dienstag im Landesstudio Burgenland im Rahmen eines Pressegesprächs von ORF-Landesdirektor Herics vorgestellt. Zur Präsentation kamen unter anderem ORF-Stiftungsrat Christian Kolonovits, ORF-Publikumsrat Josef Buranits, Marijan Velik, Leiter der Slowenischen Redaktion und ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher sowie die Vorsitzenden der Volksgruppenbeiräte Karl Hanzl (Tschechen), Stanko Horvath und Martin Ivancsics (Burgenlandkroaten), Emmerich Gärtner-Horvath (Roma), Attila Somogyi (Ungarn).