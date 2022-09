Weltstars beim Herbstgold-Festival

Bei Herbstgold wird heuer die Leidenschaft in allen Facetten gefeiert. Das Programm verspricht viele musikalische und künstlerische Höhepunkte – etwa den Liederabend mit Startenor Juan Diego Florez. „Das ist natürlich ein Highlight, das normalerweise undenkbar wäre“, so der künstlerische Leiter Julian Rachlin. Er kenne Florez seit vielen Jahren auch persönlich und Juan Diego sei so unglaublich großzügig gewesen und habe gesagt: „Ich mach’ das“. Es sei wirklich eine Sensation, dass Herbstgold Juan Diego Flores haben dürfe.

Malkovich liest bissige Kritiken

Ein Hauch von Hollywood wird den Haydnsaal durchströmen, wenn Schauspieler John Malkovich bissige Musikerkritiken aus der Zeit von Mozart und Beethoven, in englischer Sprache präsentiert. Musikalisch wird er von Geiger Aleksey Igudesmann und Freunden begleitet.

Leidenschaftlicher Festival-Höhepunkt

Als Orchester in Residenz bildet das Chamber Orchestra of Europe einen weiteren leidenschaftlichen Festival-Höhepunkt. Er dürfe das Orchester auch leiten, was ihn mit einer unglaublichen Demut und Freude erfülle, weil es sich hier wirklich um eines der besten Orchester der Welt handele, so Rachlin. Das werde man auf der Bühne auch wirklich spüren. Auf dem Programm stehen außerdem ein Konzert der Filarmonica della Scala und des Ukrainischen Jugendsinfonieorchesters unter der Leitung von Oksana Lyniv.

Fortsetzung einer Tradition

Fortgesetzt wird bei Herbstgold heuer auch die Tradition der halbszenischen Oper im Haydnsaal – heuer mit Mozarts „Bastien und Bastienne“ unter der Regie von Cornelius Obonya und Carolin Pienkos. Leidenschaft pur versprechen Johann Sebastian Bachs Goldbergvariationen für Streichtrio.

„Es entsteht ein ganz eigenes und wunderbares Gefühl so nach zirka einer halben Stunde, nach 40 Minuten beginnt der Saal mit der Bühne zu verschmelzen. Und ich glaube es wird ein sehr, sehr besonderer atmosphärischer Abend werden“, so Rachlin. Kontraste zum Klassik Programm bringen die Kabarettisten Stermann und Grissemann, sowie das Janoska Ensemble mit Jazz und Weltmusik. Geboten werden insgesamt 14 Konzerte. Das Festival Herbstgold dauert von 11. bis 25. September.