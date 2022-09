Gemeindereport: Neutal bis Oberpulllendorf

Seit mittlerweile zwei Jahrzehnten ist Erich Trummer von der SPÖ Bürgermeister der Gemeinde Neutal im Bezirk Oberpullendorf. Er stellt sich auch heuer wieder der Wahl. Diesen Mai hat es in Neutal den Spatenstich für ein Millionenprojekt gegeben – mehr dazu in Neutal: Langzeitbürgermeister tritt erneut an.

Nach zwei Jahren konnte in Nickelsdorf das Nova Rock-Festival mit über 200.000 Gästen wieder stattfinden. Langzeitbürgermeister Gerhard Zapfl stellt sich erneut der Wahl, mit ihm zwei weitere Kandidaten – mehr dazu in Nickelsdorf: Drei Parteien treten an.

In der Gemeinde Nikitsch im Bezirk Oberpullendorf hat es Anfang des Jahres einen Wechsel an der Ortsspitze gegeben. Das Bürgermeister Amt ist aber in der Familie geblieben. Sohn Christian Balogh hat das Amt von seinem Vater Johann Balogh, beide von der SPÖ, übernommen. Schon seit Jahren gibt es in der Nähe von Nikitsch immer wieder Flüchtlingsaufgriffe – mehr dazu Nikitsch: Wechsel an der Spitze.

Die Gemeinde Oberdorf hat bereits im Vorfeld der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl für Schlagzeilen gesorgt. Denn kurz vor Ende der Frist für die Wahlvorschläge gab ÖVP Bürgermeister Wolfgang Brunner bekannt, dass er im Oktober nicht mehr antreten werde. Die ÖVP hat somit keinen Kandidaten, kann nur bei der Gemeinderatswahl antreten und verliert im Oktober den Bürgermeistersessel. Das Duell bei der Bürgermeisterwahl lautet SPÖ gegen Liste Oberdorf – mehr dazu in Oberdorf: ÖVP verliert Bürgermeistersessel.

In der Gemeinde Oberloisdorf im Bezirk Oberpullendorf wird es nach der diesjährigen Wahl definitiv einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin geben, denn Manfred Jestl von der ÖVP stellt sich nach 15 Jahren als Bürgermeister nicht mehr der Wahl- Neuer Bürgermeister in Oberloisdorf fix.

In der Bezirkshauptstadt Oberpullendorf könnte es heuer ein enges Rennen um das Rathaus geben. Mit Nikolaus Dominkovits von der SPÖ und Hannes Heisz von der ÖVP gibt es gleich zwei neue Bürgermeisterkandidaten. Abseits der Politik versucht die Stadt digitaler zu werden- mehr dazu in Oberpullendorf: Enges Rennen um das Rathaus.