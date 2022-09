Von Neudörfl bis Neustift bei Güssing

Aus politischer Sicht besticht Neudörfl im Bezirk Mattersburg durch Konstanz: Seit 25 Jahren ist die SPÖ in Person von Bürgermeister Dieter Posch an der Spitze. Posch tritt wieder an und hat vier Gegenkandidatinnen und -kandidaten – mehr dazu in Neudörfl: Vier Gegner für Langzeitortschef.

Die Gemeinde Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist seit Jahrzehnten eine SPÖ-Hochburg. Ortschef, SPÖ-Kandidat Michael Lampel ist seit 16 Jahren im Amt und stellt sich wieder der Wahl. Außerdem gibt es Kandidaten von der ÖVP, der FPÖ und den Grünen – mehr dazu in Neufeld an der Leitha: eine SPÖ-Hochburg.

Neuhaus am Klausenbach (Bezirk Jennersdorf) hat derzeit einen SPÖ-Bürgermeister, der keine Mehrheit im Gemeinderat hat. Bürgermeister Reinhard Jud-Mund tritt erneut an. Gegenkandidaten sind die ÖVP-Vizebürgermeisterin Monika Pock und Andreas Siegl von der MFG. Für den Gemeinderat tritt auch die „Liste Herz“ an – mehr dazu Neuhaus am Klausenbach: SPÖ will Mehrheit.

Die vergangene Bürgermeisterwahl hat Neusiedl am See einen Wechsel von ÖVP auf SPÖ gebracht – und das nach beinahe 100 Jahren. SPÖ-Bürgermeisterin tritt wieder an. ÖVP-Kandidat ist Thomas Halbritter. Zudem gibt es Bürgermeisterkandidaten von den Grünen und der FPÖ. Die MFG kandidiert für den Gemeinderat – mehr dazu in Neusiedl am See: SPÖ gegen ÖVP.

In Neustift an der Lafnitz (Bezirk Oberwart) gibt es mit Ortschef Johann Kremnitzer (SPÖ) den Bürgermeister mit der längsten Amtszeit des Burgenlandes. Er ist seit 1990 Ortschef und tritt wieder an. Der Spitzenkandidat der ÖVP ist Bernhard Wappel – mehr dazu in Neustift an der Lafnitz: Längst amtierender Bürgermeister.

Neustift bei Güssing ist eine SPÖ-Hochburg. Die SPÖ ist seit Jahrzehnten bei Kommunalwahlen in Neustift die Nummer Eins. Auch heuer tritt nur ein Kandidat für die Bürgermeisterwahl an – Franz Kazinota, der seit 2007 im Amt ist – mehr dazu in Neustift bei Güssing: Nur ein Kandidat.