Auszahlung des Klimabonus läuft

Der Klimabonus wird einmal pro Jahr ausbezahlt. Heuer bekommen Erwachsene 500 Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 250 Euro. Der Klimabonus muss nicht beantragt werden, er wird automatisch ausbezahlt.

Via Bankkonto oder via RSa-Brief

Die Ausbezahlung kann auf zwei Arten erfolgen: Wer ein Bankkonto hat, dessen Daten der Finanz bekannt sind, bekommt das Geld aufs Konto überwiesen. Das gilt zum Beispiel für alle, die regelmäßig Geld vom Staat beziehen – etwa Pensionen, Studienbeihilfe, Pflege- oder Kindergeld – oder für alle, die eine Arbeitnehmerveranlagung machen.

Eigene Hotline: Für Fragen zum Klimabonus wurde eine Telefonhotline eingerichtet: 0800 8000 80

Alle anderen, deren Kontodaten der Finanz nicht bekannt sind, erhalten den Klimabonus per Gutscheinen zugeschickt – und zwar als RSa-Brief. Dieser muss persönlich entgegengenommen werden. Wird man nicht zu Hause angetroffen, hinterlegt der Postzusteller den RSa-Brief bei der nächsten Post-Geschäftsstelle, wo der Brief gegen Vorlage eines Ausweises abgeholt werden kann.

Vollmacht für Entgegennahme

Wenn man weiß, dass man tagsüber kaum daheim ist und sich den Weg zur Post ersparen will, kann man einer anderen erwachsenen Person aus dem gemeinsamen Haushalt eine Vollmacht erteilen, den RSa -Brief entgegenzunehmen. Ein Formular für eine solche Vollmacht ist auf einem Zettel zu finden, der per Post zugestellt wurde. Die erfolgreich zugestellten Gutscheine können in einer Vielzahl von Geschäften eingelöst, oder bei den Bank99-Filialen der Post in Bares umgewandelt werden.

Auch Bonus für Kinder automatisch überwiesen

Der Klimabonus für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in Höhe von 250 Euro wird automatisch auf das Konto jenes Elternteils überwiesen, der die Familienbeihilfe für das Kind bezieht. Mit der Auszahlung des Klimabonus wurde begonnen, sie wird einige Wochen dauern.