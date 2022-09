Umbau für Seebad Breitenbrunn startet

Jahrelang hat die Gemeinde das Seebad in Breitenbrunn von den Esterhazy Betrieben gepachtet, seit 2018 wird es wieder von den Esterhazys verwaltet. Genauso lange wird auch schon an den Modernisierungsplänen gearbeitet, die ab sofort auch umgesetzt werden. Die Baustelle wird diese Woche eingerichtet – ab dem 3. Oktober beginnen dann die Arbeiten.

ORF

50 Mio. Euro werden investiert

Die Streitigkeiten um Mobilheimplätze, die teilweise dem Neubau weichen müssen, sind vom Tisch. Das 50 Millionen Euro Projekt wird Schritt für Schritt umgesetzt. In der ersten Bauphase sollen ein neues Marina-Gebäude und eine Strandbar entstehen. Zudem wird das Marina-Becken neu gestaltet. Dieser Schritt soll im Sommer 2024 abgeschlossen sein.

Bungalowdorf geplant

In weiterer Folge werden dann Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen – zum Beispiel in Form eines Bungalowdorfes. Hotel soll im Seebad Breitenbrunn keines gebaut werden. Das Gesamtkonzept soll Wirtschaft und Tourismus in der Region weiter fördern – und gilt als besonders naturnahes Konzept, hieß es von den Esterhazy-Betrieben.