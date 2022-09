Sport

Austria Triathlon: Langdistanz-Sieger gekürt

Der Austria Triathlon ist bereits traditionell einer der sportlichen Fixpunkte im Burgenland. An drei Tagen bestreiten mehr als 2.000 Athletinnen und Athleten unterschiedliche Triathlon-Bewerbe in und rund um Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See).