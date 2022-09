Von Moschendorf bis Neudorf

Der Gemeiderat in Moschendorf (Bezirk Güssing) hat sich seit 2012 nicht mehr verändert. Die ÖVP bleibt bei sieben Mandaten und die „SPÖ und Unabhängige“ stellt weiterhin vier Sitze. Der Alt-Bürgermeister Werner Laky hat 2021 sein Amt niedergelegt und an Nachfolger Thomas Behm von der ÖVP übergeben. Er will Bürgermeister bleiben – mehr dazu in Moschendorf: ÖVP dominiert im Gemeinderat.

Bei der Wahl vor fünf Jahren bekam in Mühlgraben (Bezirk Jennersdorf) die SPÖ acht Mandate, die ÖVP zwei und die Liste BUM ein Mandat. Die Liste tritt nicht mehr an. Der einzige Bürgermeisterkandidat in Mühlgraben ist der Amtsinhaber Fabio Halb von der SPÖ – mehr dazu in Mühlgraben: Jüngster Ortschef ohne Gegner.

Müllendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist eine SPÖ-Gemeinde. Elf Gemeinderats-Mandate sicherten sich die Sozialdemokraten bei der Wahl 2017 – und damit die absolute Mehrheit im Gemeinderat. Sechs Mandate stellt die ÖVP, zwei die „Bürgerinitiative Lebenswertes Müllendorf“. Die Grünen gingen bei der letzten Wahl leer aus, wollen es heuer aber wieder versuchen – und stellen auch einen Bürgermeisterkandidaten – mehr dazu in Müllendorf: Grüne treten wieder an.

Die Mandate in Neckenmarkt (Bezirk Oberpullendorf) sind knapp verteilt. 11 Mandate fallen auf die ÖVP und zehn auf die SPÖ. Die FPÖ hat bei der Wahl 2017 nicht mehr kandidiert. Bürgermeister ist Johannes Igler von der ÖVP, er wurde bei der vergangenen Wahl mit circa 52 Prozent der Stimmen gewählt. Igler stellt sich auch heuer wieder der Wahl – mehr dazu in Neckenmarkt: Neuauflage des Duells von 2017.

In Neuberg (Bezirk Güssing) hat die Mehrheit der Sitze die ÖVP inne – und zwar neun von 15. Die restlichen sechs Mandate gehen an die SPÖ. Bürgermeister ist seit 2017 Thomas Novoszel von der ÖVP. Er geht erneut als Bürgermeisterkandidat an den Start – Neuberg: SPÖ gegen ÖVP.

Neudorf (Bezirk Neusiedl am See) hat 2017 ein politisches Erdbeben erlebt: Die SPÖ hat die ÖVP klar überholt – sowohl im Gemeinderat als auch als Bürgermeisterpartei. Neun Mandatare stellt die SPÖ, nur mehr vier die ÖVP. Und 73 Prozent der Wähler haben dem SPÖ Kandidaten Karl Lentsch ihr Vertrauen ausgesprochen und damit den politischen Machtwechsel im Gemeindeamt eingeläutet – mehr dazu in Neudorf: Politischer Machtwechsel.