Einsatzkräfte üben für Explosionsszenario

Die Gefahrgut-Übung begann gegen 9.30 Uhr am Bahnhof Alt-Pinkafeld. Mehr als 300 Mitglieder der Feuerwehr, der Polizei und der Rettung waren im Einsatz. Das Übungsszenario begann mit einer Explosion in einer Lagerhalle in der Nähe des Bahnhofs. Dadurch sei ein Kesselwaggon im angrenzenden Bahnhof beschädigt worden und eine brennbare, giftige Substanz sei ausgetreten, sagte Übungsleiter Martin Ulreich über die Übungsannahme. Das zweite große Einsatzszenario sei, dass das Chemielager selber durch die Explosion beschädigt worden sei.

„GAMS-Regel“ entscheidend

In diesen Szenarien sind die Einsatzkräfte also damit konfrontiert, dass unterschiedlich giftige Stoffe austreten und sie versuchen müssen, die Situation zu entschärfen. „Wir nennen das bei der Feuerwehr die sogenannte ‚GAMS-Regel‘: G für Gefahr erkennen, A für absperren und absichern, M für Menschenrettung und S dann die Spezialkräfte alarmieren. Diese GAMS-Regel sollte eigentlich jeder Feuerwehrmann auch in der kleinsten Feuerwehr beherrschen“, so Ulreich. Die Übung dauert bis 15.00 Uhr.