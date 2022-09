Von Minihof-Liebau bis Mörbisch

In der Naturparkgemeinde Minihof-Liebau im Bezirk Jennersdorf hat derzeit die SPÖ eine klare Mehrheit. Bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 2. Oktober treten wieder SPÖ, ÖVP und FPÖ an – mehr dazu in Minihof-Liebau: Drei Parteien treten an.

In Mischendorf im Bezirk Oberwart hat die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl vor fünf Jahren keine Änderung der Machtverhältnisse gebracht. Die ÖVP konnte Platz eins und den Bürgermeister halten – mehr dazu in Mischendorf: Neuauflage des Duells von 2017.

Die Gemeinde Mogersdorf im Bezirk Jennersdorf ist bekannt für eine wichtige Türkenschlacht im Jahr 1664. Heute geht es dort politisch wesentlich ruhiger zu – mehr dazu in Mogersdorf: Zwei Bürgemeisterkandidaten.

In der Gemeinde Mönchhof im Bezirk Neusiedl am See hält die ÖVP schon seit Jahren die Mehrheit. Am 2. Oktober will der langjährige ÖVP-Bürgermeister seinen Sessel auch wieder verteidigen – mehr dazu in Mönchhof: Bürgermeister will bleiben.

Die Gemeinde Mörbisch ist für die Seespiele weit über das Burgenland hinaus bekannt. Der amtierende Bürgermeister Markus Binder (ÖVP) hat keine Mehrheit im Gemeinderat. Dieses Jahr stellen auch die Grünen einen Bürgermeisterkandidaten – mehr dazu in Mörbisch: Spannende Ausgangslage.