Von Mariasdorf bis Mattersburg

In Mariasdorf (Bezirk Oberwart) wurde bei der Wahl 2017 Reinhard Berger (SPÖ) zum neuen Bürgermeister gewählt. Bei der heurigen Wahl tritt Berger aber nicht mehr an. Für das Amt des Bürgermeisters gibt es drei Kandidaten – mehr dazu in Mariasdorf: Dreikampf um Bürgermeisteramt.

Ebenfalls im Bezirk Oberwart liegt die Gemeinde Markt Allhau. Langzeitbürgermeister Hermann Pferschy (ÖVP) hat sein Amt 2021 an Joachim Raser abgegeben. Bei seiner ersten Wahl tritt Raser gegen Christoph Kovacs (SPÖ) und Michael Binder von der Liste Aktive Gemeinde (LAG) an – mehr dazu in Markt Allhau: Bürgermeister kandidiert erstmals.

Spannend wird es heuer wieder einmal in Markt Neuhodis (Bezirk Oberwart): Vor zehn Jahren eroberte die ÖVP die Mehrheit im Gemeinderat, während die SPÖ den Bürgermeistersessel eroberte. Vor fünf Jahren war es dann genau umgekehrt. Die Kandidaten für den Bürgermeistersessel in Markt Neuhodis sind heuer ÖVP-Bürgermeister Joachim Radics und Alexander Weber (SPÖ) – mehr dazu in Markt Neuhodis: Spannende Angelegenheit.

In Markt St. Martin im Bezirk Oberpullendorf wird heuer das 800-Jahr-Jubiläum gefeiert. 13 der 19 Mandate gingen bei den Wahlen vor fünf Jahren an die SPÖ, und auch der Bürgermeister ist mit Jürgen Karall ein Sozialdemokrat. Er möchte heuer sein Amt verteidigen und tritt gegen Christian Draxler von der ÖVP an – mehr dazu in Markt St. Martin: SPÖ gegen ÖVP.

Im Bezirk Mattersburg dominiert in der Gemeinde Marz die ÖVP. Seit fünfzehn Jahren ist Gerald Hüller Bürgermeister und möchte das auch weiterhin bleiben. Sein Gegenkandidat ist Vizebürgermeister Jürgen Lehrner von der SPÖ – mehr dazu in Marz: Bürgermeister gegen Vizebürgermeister.

Nur wenige Kilometer weiter im Bezirksvorort Mattersburg ist hingegen die SPÖ an der Macht. Es ist die erste Wahl von Bürgermeisterin Claudia Schlager (SPÖ), die im Vorjahr Langzeitbürgermeisterin Ingrid Salamon nachgefolgt ist. Im Kampf um den Bürgermeistersessel stellt sie sich drei Gegenkandidaten – mehr dazu in Mattersburg: Angriff auf SPÖ-Absolute.

Link: