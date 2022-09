Lenzing muss wohl Produktion zurückfahren

Aufgrund der hohen Gaspreise sei es derzeit nicht möglich, dort profitabel zu produzieren, sagte ein Sprecher des Unternehmens am Freitag im Gespräch mit der APA. Zwei der drei Produktionslinien sollen heruntergefahren werden. Beim Arbeitsmarktservice (AMS) wurde bereits Kurzarbeit angemeldet. Das Unternehmen produziert Fasern aus Lyocell.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat bereits am Donnerstag gegenüber dem ORF Burgenland mitgeteilt, dass es eine Krisensitzung zwischen Land und dem Unternehmen gegeben hat – mehr dazu in Teuerung: Klima- und Sozialfonds startet. Doskozil bekräftigte dabei seine Forderung von vergangener Woche gegenüber der Bundesregierung nach einem nationalen Energiepreisdeckel – mehr dazu in Doskozil: Preisdeckel auch für Unternehmen.

Standort wird auf andere Energiequellen umgestellt

In welchem Ausmaß tatsächlich reduziert und die Kurzarbeit in Anspruch genommen werden muss, sei vor allem von der weiteren Entwicklung der Gas- und Strompreise in den kommenden Tagen abhängig, hieß es. Die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich zwei Produktionslinien heruntergefahren werden müssen, sei aber „sehr groß“.

Der Standort in Heiligenkreuz ist von Gas abhängig und soll nun auf andere Energiequellen umgestellt werden, um ihn „langfristig retten zu können“, betonte der Unternehmenssprecher. Diesbezüglich gebe es auch Gespräche mit Doskozil und der Burgenland Energie.

Von der Burgenland Energie heißt es, dass die Situation bei Lenzing eine Folge des „Energiemarkt-Wahnsinns der letzten Wochen und Monaten“ sei, so der Vorstandsvorsitzende Stephan Sharma. Man arbeite mit Hochdruck an Lösungen, um den Standort im Burgenland zu erhalten. Als Sofortmaßnahmen sind unter anderem die Errichtung einer Photovoltaikanlage am Dach sowie ein Biomasse-Kraftwerk am Standort geplant. Die Burgenland Energie betont, dass ein derartiges Unterstützungsangebot für alle Unternehmen im Burgenlang gilt.