Julia Meixner ist Fußballerin des Jahres

Für das 16-Jährige Julia Meixner vom FC Südburgenland ist die Auszeichnung zur ersten Fußballerin des Jahres im Burgenland eine große Ehre. „Ich bin extrem stolz darauf und möchte mich bei allen bedanken, die mich gewählt haben. Es ist einfach ein sehr cooles Gefühl“, so Meixner.

ORF

Nicht nur die Fußballerin des Jahres wurde geehrt, Preise gab es für alle fünf Frauenfußballvereine im Burgenland: Der SC Bad Sauerbrunn wurde für den Aufsteig in die niederösterreichische Landesliga ausgezeichnet, das Theresianum Eisenstadt für den zweiten Platz im Bundesfinale der Mädchen-Schülerliga. Und zum beliebtesten Mädchen-Nachwuchs-Team wurde der ASV Draßburg gewählt.

Kennenlernen und Austauschen abseits des Platzes

Organisiert wurde die Gala von BFV-Frauenfußballreferentin Yvonne Lindner und Nina Potz, Trainerin der Damenmannschaft des SC Neusiedl. „Wir sind sehr froh, dass wir zum ersten Mal eine Frauenfußballerinnengala im Burgenland abhalten haben können, bei der sich die Vereine und Sportlerinnen auch außerhalb vom Fußballplatz in einem schönen und lockeren Rahmen kennenlernen, unterhalten und austauschen können“, so Potz.

ORF

Das Engagement für den burgenländischen Frauenfußball wird auch von der Politik begrüßt. „Ich kann mich bei den Organisatoren nur bedanken, dass sie diese Gala organisiert haben. Der Damen- und Mädchenfußball im Burgenland hat in den vergangenen ein-zweiJahren einen ordentlichen Schub bekommen. Das ist auch vielen Funktionären und Engagierten zu verdanken“, so Sportlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Der Tenor an diesem Abend: Im burgenländischen Frauenfußball ist in den letzten Jahren vieles vorangegangen, und das soll auch in den kommenden Jahren so weitergehen.