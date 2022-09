Von Lockenhaus bis Mannersdorf

Die Marktgemeinde Lockenhaus im Bezirk Oberpullendorf am Fuße des Geschriebensteins ist derzeit in SPÖ-Hand. Sie stellt den Bürgermeister und hat die absolute Mehrheit im Gemeinderat. Anfang des Jahres kam es zu einem Bürgermeisterwechsel – mehr dazu in Lockenhaus derzeit in SPÖ-Hand.

In der Grenzgemeinde Loipersbach im Bezirk Mattersburg haben sich FPÖ und ÖVP zu einer gemeinsamen Liste zusammengeschlossen, um der Vormachtstellung der SPÖ im Ort ein Ende zu setzen – mehr dazu in Loipersbach: FPÖ-ÖVP-Liste gegen SPÖ.

Bei der Gemeinderatswahl 2017 kassierte die SPÖ in Loipersdorf-Kitzladen im Bezirk Oberwart ein Minus von mehr als 16 Prozentpunkten. 20 Stimmen reichten gerade noch hauchdünn für Platz eins vor der ÖVP. Den Bürgermeistersessel verlor die SPÖ in der Stichwahl an die ÖVP – Spannende Wahl in Loipersdorf-Kitzladen.

Der Wallfahrtsort Loretto im Bezirk Eisenstadt-Umgebung hat mit seiner Basilika große Bedeutung für Pilger aus nah und fern. Im Gemeinderat hat derzeit die ÖVP das Sagen – mehr dazu in ÖVP bestimmt derzeit in Loretto.

Die Marktgemeinde Lutzmannsburg im Bezirk Oberpullendorf ist österreichweit für die Sonnentherme bekannt. Außerdem gibt es in Lutzmannsburg zahlreiche herausragende Winzer. Bei der Wahl am 2. Oktober treten zwei Parteien und zwei Bürgermeisterkandidaten an – mehr dazu in Lutzmannsburg: Match zwischen SPÖ und ÖVP.

In der Gemeinde Mannersdorf an der Rabnitz im Bezirk Oberpullendorf hat der Gemeinderat nach dem Rücktritt von SPÖ-Bürgermeister Johannes Horvath im vergangenen Jahr, Herbert Schedl (SPÖ) zum neuen Bürgermeister gewählt – mehr dazu in Mannersdorf: Erste Wahl für Bürgermeister.