Chronik

Schlepper raste auf Soldaten zu: 3,5 Jahre Haft

Ein Schlepper, der im vergangenen Jänner in Bildein (Bezirk Güssing) auf der Flucht vor einer Grenzkontrolle mit einem Kastenwagen auf Soldaten des Bundesheeres zugerast sein soll, ist am Mittwoch in Eisenstadt zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden.