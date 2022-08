Siegendorf trifft auf Wiener Austria im Cup

Siegendorf kann gegen den Rekord-Cupsieger Austria Wien aus dem Vollen schöpfen. Alle Spieler sind fit. Nach zwei Niederlagen zuletzt in der Regionalliga soll trotzdem im Cup die große Überraschung gelingen. Der Gegner sei auf jeder Position ein Level höher, aber er hoffe, dass die Spieler über sich hinaus wachsen können, sagte Trainer Marek Kausich.

Ein echtes Heimspiel bleibt den Siegendorfern verwehrt. Wegen der TV-Übertragung, den Covid-19-Bestimmungen und Sicherheitsbestimmungen muss der ASV ausweichen. Gespielt wird auf der Hohen Warte in Wien. Dort hat Siegendorf auch am Dienstag das Abschlusstraining absolviert. Sein Team sollte mit den Verhältnissen zurechtkommen, so Trainer Marek Kausich. Siegendorf gegen Austria Wien beginnt um 20.30 Uhr. ORF Sportplus überträgt live. Weitere Spitzenspiele im ÖFB-Cup am Mittwoch: Sturm Graz gegen Austria Salzburg und Imst gegen LASK.