Pehm als Geschäftsführer der FH wiederbestellt

In der jetzigen Situation sei es für das Burgenland wichtig, insbesondere die Ausbildung im Gesundheitsbereich, im Bereich Nachhaltigkeit und in der Informatik auszubauen – hier habe die Fachhochschule schnell auf den Bedarf reagiert und innerhalb kurzer Zeit neue Studiengänge oder mehr Studienplätze geschaffen", so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), Vorsitzender des Aufsichtsrats der Landesholding Burgenland. „Ich gratuliere Georg Pehm zur erneuten Bestellung. Auf Basis seiner bisherigen Arbeit werden wir gemeinsam die Stärken der FH Burgenland weiter ausbauen. Mit dem neuen Hebammen-Studiengang, mehr Studienplätzen in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie einer neuen Ausbildung im IT-Bereich setzen wir ab Herbst die nächsten Schritte“, sagte Doskozil.

Auch Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) gratulierte Pehm zur Wiederbestellung und freute sich auf die weitere Zusammenarbeit und über eine fortgesetzte Entwicklung der FH. Die FH Burgenland schaffe es als Leitbetrieb der Säule Bildung in der Landesholding Burgenland wie kaum eine andere Ausbildungsstätte in Österreich, flexibel und schnell auf aktuelle Notwendigkeiten des Arbeitsmarktes zu reagieren, so Hans-Peter Rucker, Geschäftsführer der Landesholding Burgenland.

FH Burgenland

„Erfolg ist Resultat des Teamgeists“

Georg Pehm sah in seiner Wiederbestellung vor allem eine Anerkennung der Team-Leistung und des Team-Geists an der FH Burgenland. „Wir wollten Besonderes zusammenbringen, wie es unser Leitmotiv ausdrückt – und das haben wir auch geschafft“, sagte Pehm. So habe sich in den vergangenen zehn Jahren das Studienangebot auf fast 60 Programme und die Zahl der Studierenden auf aktuell 6.700 jeweils vervierfacht, ebenso wie die Forschungsleistung. Zudem sind rund 180 neue Arbeitsplätze entstanden. „Diesen Weg gemeinsam fortsetzen zu können, ist eine tolle Herausforderung, auf die ich mich freue“, sagte Pehm.

Die FH Burgenland hat 11.700 Absolventinnen und Absolventen. Derzeit gibt es 6.700 Studierende. Momentan bietet die FH Burgenland an ihren zwei Studienzentren in Eisenstadt und Pinkafeld zwölf Bachelor-, 13 Masterstudiengänge und 35 Hochschullehrgänge in den Wissenschaftsfeldern Wirtschaft, Informationstechnologie, Soziales, Energie & Umwelt sowie Gesundheit an. In der FH Burgenland-Gruppe sind 280 Menschen hauptberuflich und weitere 550 nebenberuflich – als Lektorinnen und Lektoren – beschäftigt. Sie erwirtschaften einen Umsatz von rund 32 Millionen Euro.

Studierte Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

Der 58-jährige Georg Pehm wuchs in Kobersdorf auf und war im Jahr 2002 für einige Monate Gründungsgeschäftsführer der heutigen Fachhochschule Burgenland GmbH. Er wurde zehn Jahre später – ab 1. September 2012 – abermals in die Geschäftsführung berufen. Seit 2017 übt er die Position als Alleingeschäftsführer aus. Seit dem Jahr 2012 ist Pehm Mitglied des Vorstands der Österreichischen Fachhochschul- Konferenz, seit November 2021 auch deren Vizepräsident.

Pehm studierte Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (Volkswirtschaftslehre) an der Universität Wien und ist Absolvent des Joseph Haydn Konservatoriums, wo er auch dem Aufsichtsrat vorsitzt. Pehm lebt in Mattersburg. Ehrenamtlich engagiert er sich im Vorstand von pro mente Burgenland und als stellvertretender Vorstandsvorsitzender in der Burgenland Stiftung Theodor Kery.