Von Kittsee bis Königsdorf

Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) ist die am schnellsten wachsende Gemeinde des Burgenlands. Das starke Wachstum wirkt sich auch die Größe des Gemeinderats aus: Statt 23 werden nun 25 Mandate vergeben. Bei der vergangenen Wahl 2017 hat Johannes Hornek von der ÖVP SPÖ-Bürgermeisterin Gabriele Nabinger abgelöst – mehr dazu in Kittsee: Gemeinderat wird vergrößert.

In der Gemeinde Kleinmürbisch (Bezirk Güssing) steht schon vor der Wahl fest, dass es einen neuen Bürgermeister geben wird. Nach 20 Jahren im Amt wird sich Bürgermeister Martin Frühwirth (SPÖ) kein weiteres Mal der Wahl stellen. Für ihn tritt Andreas Frühwirth für die SPÖ an, für die ÖVP geht Wolfgang Wolf an den Start, außerdem tritt Edmund Hamerl von der Liste Kleinmürbisch an – mehr dazu in Kleinmürbisch: Neuer Bürgermeister nach 20 Jahren

Die Grenzgemeinde Klingenbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist seit jeher eine Hochburg der SPÖ. Bürgermeister Roland Frank stellt sich im Duell um den Bürgermeistersessel dem ÖVP-Vizebürgermeister Peter Vlasits – mehr dazu in Klingenbach: Die rote Hochburg an der Grenze.

In Kobersdorf (Bezirk Oberpullendorf) wurde heuer das 50-Jahr-Jubiläum der Schlossspiele gefeiert. Es gibt seit heuer einen neuen Bürgermeister: SPÖ-Bürgermeister Klaus Schütz hat das Amt nach 15 Jahren heuer im Feber an Andreas Tremmel übergeben. Tremmel stellt sich nun erstmals dem Votum der Wähler – mehr dazu in Kobersdorf: Neuer Bürgermeister will punkten

In Kohfidisch ist es bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen 2017 fast zu einem Wechsel gekommen. Nur 48 Stimmen trennten ÖVP und SPÖ voneinander, seither gibt es einen Gleichstand bei den Gemeinderatsmandaten – mehr dazu in Kohfidisch: ÖVP und SPÖ gleichauf.

In Königsdorf gibt es aufgrund des Anschlusses an die Schnellstraße S7 derzeit eine Großbaustelle. Bei der Bürgermeisterwahl treten Bürgermeister Mario Trinkl (SPÖ) sowie ÖVP-Vizebürgermeister Dieter Wirth an – mehr dazu in Königsdorf: Zweikampf um den Bürgermeistersessel.