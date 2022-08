Inform: Mehr als 200 Aussteller

„Wir haben große Bereiche, die sich mit Landwirtschaft bis hin zur Tierzucht beschäftigen. Die Inform geht sehr stark in den Bereich Gesundheit und Wellness – was kann ich tun, dass es mir besser geht? Im heurigen Jahr ist natürlich ein Thema der Umweltschutz“, so Tuider.

Ebenfalls Teil der Messe ist das breite Unterhaltungsprogramm – allerdings gibt es heuer neuerlich keinen Vergnügungspark, sagte Tuider. Die erste Inform hat 1971 stattgefunden – und wurde nur ein einziges Mal abgesagt: Im Corona Jahr 2020. Die Messe dauert bis kommenden Sonntag, den 4. September.