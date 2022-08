Mitreißende Musicalstars im Steinbruch

Frauenpower, sexy Outfits und große Stimmen: mit dem Chor Burgenland, internationalen Tänzern und Tänzerinnen und Kostümen des Stardesigners Niko Niko war die Stimmung bei den Musicalstars fast wie am Broadway.

„Niko liebt Frauen. Er kennt meinen Körper sehr gut, er weiß genau was er tut, also man fühlt sich immer wie eine Prinzessin, oder eine Powerfrau. Es ist einfach großartig“, meinte Musicalsängerin Ana Milva Gomes. „Das war ein großer und langer Prozess. Es waren fast acht Monate Handarbeit und es sind auch 30 Kilo Swarowski-Kristalle dabei. Du bekommst heute eine Hollywood-Show“, so Modedesigner Niko Niko.

Auch die Kinder von Sängerinnen Maya Hakvoort und Missy May durften magische Momente auf der Bühne genießen. „Sie sagt immer: du musst nicht nervös sein. Du denkst dir einfach, du darfst jetzt da sein und welches andere 13-jährige Kind darf das? Und ich finde, das ist ein sehr guter Tipp, weil es nimmt mir die Angst vor so vielen Leuten zu singen“, so Marie, Tochter von Missy May. „Es ist eine freudige Nervosität, wir sind schon sehr oft miteinander aufgetreten, aber diesmal trete nicht ich mit ihr auf, sondern Drew. Das heißt, sie steht heute eigentlich das erste Mal alleine auf der Bühne und dann vor so vielen Menschen“, so Musicalsängerin Missy May.

„Es ist vor allem im Steinbruch ein unglaubliches Ambiente. Es hat schon fast etwas magisches, möchte ich fast sagen. Du spürst das Publikum ganz anders. Man hat das Gefühl, man steht on Top of the world. In dieser Kulisse spielen zu dürfen, dafür bin ich sehr dankbar“, Sagte Missy May.

„Kraft der Liebe“

Das Motto „Mit der Kraft der Liebe“ ist ganz bewusst gewählt. „Ich glaube, dass nur die Kraft der Liebe hilft, diese Welt, so wie sie derzeit ist, ein bisschen besser zu machen. Ich denke, wenn wir das alle durchziehen könnten, dann würden manche, oder alle Kriege verhindert werden“, meinte Veranstalterin Ingrid Puschautz-Meidl. Wer nicht genug von den Musicalstars bekommen kann, darf sich schon auf „The Christmas Show“ im Dezember in Eisenstadt freuen.