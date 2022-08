Werben für Judo-Turnier in Oberwart

Bei dem Judo-Turnier in Oberwart sind mehr als 300 Athletinnen und Athleten dabei – darunter sind sechs Olympiasiegerinnen und Olympiasieger – und auch die beste burgenländische Judo-Kämpferin. Am Montag präsentierten im Oberwarter Einkaufszentrum junge Judoka aus dem Ort ihr Können. Auch Österreichs Olympia-Silbermedaillengewinnerin Michaela Polleres und Burgenlands beste Athletin Julia Sommer waren dabei. Sie alle sollen Lust auf das European Open machen, das am Wochenende in der Oberwarter Sporthalle stattfindet.

Das European Open in Oberwart hat mittlerweile Tradition. Seit 2011 findet das vom Österreichsichen Judoverband ausgerichtete Turnier im Südburgenland statt. Nach zweijähriger pandemiebedingter Unterbrechung ist es heuer die neunte Auflage des Turniers. „Die Sportstadt Oberwart hat einfach perfekte Bedingungen. Wir sind da wirklich sehr gern da. Das Land, die Gemeinde, alle stehen eigentlich hinter dem Projekt, die Infrastruktur ist super“, so der Präsident des Österreichischen Judo-Verbandes Martin Poiger.

Prominent besetztes Turnier

Die European Open sind die rangniedrigste internationale Turnierserie im Judo. Wegen der herannahenden WM in Kasachstan ist das Turnier heuer dennoch sehr prominent besetzt. Neben sechs Olympiasiegern sind auch die beiden österreichischen Medaillengewinner der letzten Spielen dabei: Shamil Borchashwilli und Michaela Polleres richten ihren Blick bereits Richtung Weltmeisterschaft. Sie starte in Oberwart, weil es in Österreich ist und weil nicht mehr so viele Turniere vor der Weltmeisterschaft sind und es sei eine gute Chance nochmal zu kämpfen und sich für die WM vorzubereiten, sagte Polleres.

Die junge Rudersdorferin Julia Sommer möchte in Oberwart ihren Heimvorteil nutzen. „Es ist natürlich ein super Gefühl, vorm Heimpublikum auch noch und wenn die Eltern zuschauen können, vom Verein alle dabei sind und dich anfeuern“, sagte Sommer. Gekämpft wird am Samstag und am Sonntag. Sowohl bei Frauen als auch Männern finden Bewerbe in sieben Gewichtsklassen statt.