ÖVP: Wahlkampfauftakt mit Nehammer

Mehrere hundert der rund 5.000 ÖVP-Kandidatinnen und Kandidaten sind zum offiziellen Wahlkampfauftakt in Rohrbach gekommen. In seiner mehr als zehnminütigen Rede sprach er über aktuelle Themen wie die Coronavirus-Pandemie, den Krieg in der Ukraine und die Energiekrise. Die Folgen davon sind laut Nehammer bis in die Gemeinden spürbar.

„Die Gemeinden sind das Fundament für die Republik. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben unmittelbaren Kontakt zu den Menschen. Sie wissen ganz schnell, wo der Schuh drückt. Und deswegen ist eine verantwortungsvolle Kommunalpolitik so wichtig“, so Nehammer.

SPÖ-Mehrheit im Land und Krisen

Die Ausgangslage ist schwieriger als bei den Gemeindewahlen vor fünf Jahren, aufgrund der SPÖ-Mehrheit im Landtag und den aktuellen Krisen. Dennoch müsse man laut ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz um jede Stimme kämpfen.

„Was die Leute bewegt, das wisst ihr viel besser. Ich kenne Kandidaten, die kandidieren, damit ihr Verein, den sie repräsentieren, vertreten ist. Dass ihr Grätzel vertreten ist, dass der Ortsteil im Gemeinderat vertreten ist. Das ist das, was uns ausmacht. Das müssen wir erzählen. Wir sind für die Leute da“, so Sagartz. Die ÖVP kandidiert in 166 der 171 burgenländischen Gemeinden. Nach den Wahlen will man weiterhin rund die Hälfte der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister stellen.