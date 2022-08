Land bietet Impftage ohne Anmeldung

In den Pop-up-Impfzentren, die in sieben Straßenmeistereien im ganzen Bundesland eingerichtet wurden, können sich die Burgenländerinnen und Burgenländer künftig jeden Freitag und Samstag gegen das Coronavirus impfen lassen, teilte der Koordinationsstab des Landes am Montag mit. Bei der Aktion am vergangenen Wochenende, die sich vor allem an Schulkinder richtete, wurden 1.627 Impfungen verabreicht.

Die Impfzentren sind freitags von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr und samstags von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet. Sie befinden sich in Parndorf, Eisenstadt, Mattersburg, Oberpullendorf, Oberwart, Güssing und Jennersdorf. Verimpft werden die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer, Moderna, Novavax und Janssen.

Auffrischungs- und Erstimpfungen möglich

Dieses Impfangebot richtet sich vorrangig an Personen ab 60 Jahren sowie Risikopatientinnen und -patienten ab zwölf Jahren, für die vom Nationalen Impfgremium bereits die Auffrischungsimpfung – vierte Impfung – empfohlen wird, sowie an Kinder zwischen fünf und elf Jahren, die ihre dritte Impfung erhalten sollen. Aber auch alle anderen Personen, die eine Auffrischungsimpfung erhalten möchten, können diese Impfangebote nutzen. Eingeladen sind sowohl Personen, die sich ihre Covid-19-Auffrischungsimpfung holen möchten, als auch jene, die ihre Erstimpfung erhalten wollen.

Öffnungszeiten der Pop-up-Impfzentren ab September

Öffnungszeiten sind jeweils am Freitag vom 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr und am Samstag von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr.

Straßenmeisterei Parndorf, Neudorfer Straße – Betriebsgebiet 2, 7111 Parndorf

Straßenmeisterei Eisenstadt, Ruster Straße 135, 7000 Eisenstadt

Straßenmeisterei Mattersburg, Forchtenauer Straße 101, 7210 Mattersburg

Straßenmeisterei Oberpullendorf, Spitalstraße 28, 7350 Oberpullendorf

Straßenmeisterei Oberwart, Wiener Straße 53, 7400 Oberwart

Straßenmeisterei Güssing, Wiener Straße 62, 7540 Güssing

Straßenmeisterei Jennersdorf, Raxer Straße 4, 8380 Jennersdorf

Geimpft wird mit folgenden Impfstoffen:

Zur Impfung von Kindern wird in den Pop-up-Impfzentren der spezielle Kinder-Impfstoff (Comirnaty) von BioNTech/Pfizer verwendet.

Für Personen ab zwölf Jahren stehen die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer (Comirnaty), Moderna (Spikevax), Novavax (Nuvaxovid) und Janssen (Jcovden) zur Auswahl.

Personen, denen es nicht möglich ist, einen dieser Impftermine wahrzunehmen, haben natürlich auch weiterhin die Möglichkeit, einen Impftermin bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten im Burgenland über das Terminbuchungssystem des Landes zu buchen.