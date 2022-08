Von Inzenhof bis Kemeten

In Inzenhof im Bezirk Güssing teilen sich im Gemeinderat die SPÖ und der „Unabhängigen Liste & ÖVP“ die Mandate auf. Die SPÖ steht dabei bei sieben Mandaten und die ÖVP besetzt vier Sitze. Bürgermeister ist seit 2007 der ehemalige Nationalratsabgeordnete Jürgen Schabhüttl von der SPÖ, er möchte weiterhin Bürgermeister bleiben – mehr dazu in Inzenhof: Schabhüttl will vierte Periode.

In Jabing (Bezirk Oberwart) gibt es eine SPÖ-Mehrheit im Gemeinderat, sie hat acht der insgesamt 13 Mandate. Langzeitbürgermeister Günter Valika von der SPÖ stellt sich auch heuer wieder der Wahl. Für PROJA – Liste Pro Jabing tritt Vizebürgermeister Franz Saurer an. Er möchte seine Liste als Korrektiv im Gemeinderat positionieren – mehr dazu in Jabing: PROJA will Korrektiv sein.

Im Bezirksvorort Jennersdorf hat es bei den Wahlen 2017 ein politisches Erdbeben gegeben. Die Bürgerliste JES mit Malermeister Reinhard Deutsch an der Spitze durchbrach die jahrzehntelange Dominanz der ÖVP. Bürgermeister Deutsch tritt erneut an und hat heuer drei Mitbewerber – Jennersdorf: Vierkampf um Bürgermeisteramt.

Zu einem politischen Wechsel ist es bei den vergangenen Wahlen auch in der Gemeinde Jois im Bezirk Neusiedl am See gekommen – sowohl im Gemeinderat, als auch im Bürgermeisterbüro. Die ÖVP überholte die SPÖ klar.Heuer kandidieren für das Bürgermeisteramt Kandidaten der ÖVP, SPÖ, FPÖ und der Liste „Gemeinsam für Jois“ – mehr dazu in Jois: Baustopp soll Lebensqualität hoch halten.

In Kaisersdorf (Bezirk Oberpullendorf) wird der Gemeinderat vergrößert: Heuer werden bei der Gemeinderatswahl 15 Mandate vergeben, und nicht wie bisher 13 Mandate. Neben den 606 Einwohnerinnen und Einwohnern leben hier auch zahlreiche Nebenwohnsitzer. Um das Bürgermeisteramt kandidieren SPÖ, ÖVP und „Die Beste“ – mehr dazu in Kaisersdorf: Mehr Mandate zu vergeben.

In Kemeten im Bezirk Oberwart dominiert die SPÖ. Im Gemeinderat stellen sie 13 der insgesamt 19 Gemeinderäte. Für den Gemeinderat kandidieren SPÖ, ÖVP, FPÖ und „Klartext“, für das Amt des Bürgermeisters gibt es zwei Kandidaten – mehr dazu in Kemeten: Schwierige Aufarbeitung der Vergangenheit.