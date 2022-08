50 Jahre Wasserverband Lafnitztal

Der Grundwasserspiegel sinkt, der Wasserverband Unteres Lafnitztal erhöht daher seine Speicherkapazitäten. Aus den gut gefüllten Hochbehältern fließt das Wasser auch bei einem längeren Stromausfall durch das natürliche Gefälle zu den Haushalten. So könne man drei bis vier Tage überbrücken, sagt Geschäftsführer Richard Vettermann. Die Zahl der Gemeinden, die vom Verband versorgt werden, ist auf 18 gestiegen.

Verbrauchssteigerungen machen Investitionen notwendig

„Der Verband hat in den vergangenen zehn Jahren eine Verbrauchssteigerung von ungefähr 40 Prozent erfahren. Um diese Entwicklung auch in Zukunft abdecken zu können, sind natürlich auch Investitionen notwendig. Wir werden in den nächsten Jahren mehr als drei Millionen Euro in den Ausbau von Wasserwerken, die Vergrößerung von Speichervolumen sowie die Reaktivierung von Brunnen investieren“, sagte Vettermann.

ORF

Wegen regelmäßiger Wasserknappheit gegründet

Auch wenn es in den 1960er-Jahren deutlich mehr geregnet hat als heute, gab es immer wieder trockene Sommer, in denen Gemeinden im Südburgenland von der Feuerwehr mit Trinkwasser versorgt werden mussten. Damals wurde der Wasserverband Unteres Lanfnitztal gegründet, so Obmann Franz Kazinota.

„Ende der 1960er-, Anfang der 1970er-Jahre hat es dort eigentlich schon Wasserknappheit gegeben. Und die Bürgermeister der drei Gemeinden Güssing, Neustift bei Güssing und Heiligenkreuz haben sich dann eben die Frage gestellt, wie man das Problem angehen kann und haben diesen Verband dann gegründet“, so Kazinota.

Heute sei der Verband ein Paradebeispiel für eine gut funktionierende regionale Wasserversorgung, betonte Landesrat Leinhard Schneemann, SPÖ, beim Festakt zu 50 Jahre Wasserverband Unteres Lafnitztal.