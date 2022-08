12.000 Burgenländer kämpfen um Mandate

Eine beachtliche Zahl an Menschen ist bereit, sich in der eigenen Gemeinde politisch zu engagieren: Mehr als 12.000 Burgenländerinnen und Burgenländer kämpfen um rund 3.100 Gemeinderatsmandate in den 171 Gemeinden. 420 trauen sich auch das Bürgermeisteramt zu. Die entsprechenden Wahlvorschläge wurden von der Landeswahlbehörde kundgemacht.

In neun Gemeinden steht der Wahlsieger schon fest

Die meisten Kandidatinnen und Kandidaten für das Bürgermeister-Amt gibt es – mit je fünf – in Eisenstadt und Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See). In den sieben Bezirkshauptstädten stellen die amtierenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister geschlossen der Wiederwahl. Und in neun Gemeinden steht der Sieger, beziehungsweise die Siegerin schon vor der Wahl fast, weil es schlichtweg keine Konkurrenz, also keinen Gegenkandidaten oder eine Kandidatin gibt.

Die Auswahl an Parteien und Listen ist dennoch umfangreich: Neben SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grünen und NEOS treten heuer erstmals in jeweils 18 Gemeinden die impfkritsche MFG und die Liste „Klartext“ an, die aus dem Team HC Strache hervorgegangen ist. Außerdem haben 72 Bürgerlisten, die zu keiner der Parteien gehören, Wahlvorschläge eingebracht.