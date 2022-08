Florianis bei Bundesbewerb erfolgreich

347 Feuerwehr-Gruppen mit mehr als 3.000 Feuerwehrmitgliedern aus ganz Österreich traten neben Feuerwehrkameraden aus Bayern und Südtirol an und versuchten den Bundessieg in ihre Heimat zu bringen – mehr dazu in Schnellste Feuerwehren ermittelt. Die burgenländischen Vertreterinnen und Vertreter waren dabei recht erfolgreich.

Fotostrecke mit 2 Bildern Österr. Bundesfeuerwehrverband Österr. Bundesfeuerwehrverband

Stockerlplätze für Zillingtal und Rudersdorf-Berg

Das Feuerwehr-Team aus Zillingtal holte Platz drei. Bei den Damen sicherte sich Rudersdorf-Berg Platz zwei. Im Burgenland sind rund 17.500 Männer und Frauen bei der Freiwilligen Feuerwehr. 2021 rückten sie zu insgesamt 6.757 Mal zu den unterschiedlichsten Einsätzen aus – mehr dazu in 2021: Feuerwehren hatten 6.757 Einsätze. Dabei wurden rund 90.000 ehrenamtliche Stunden im Dienste der Allgemeinheit geleistet.