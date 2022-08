Gedenken an Kurt Ostbahn in Podersdorf

„Kurt Ostbahn & die Musiker seines Vertrauens bitten zum Strandausflug“ wäre der Titel des legendären Open Airs von Willi Resetarits gewesen, welches am Samstag in Podersdorf hätte stattfinden sollen. Am 24. April dieses Jahres ist Resetarits jedoch unerwartet verstorben – mehr dazu in Betroffenheit nach Tod von Resetarits. Um Dr. Kurt Ostbahn und seine Musik dennoch hochleben zu lassen, erklangen seine Lieder am Samstag in Form einer Liveübertragung direkt vom Leuchtturm in Podersdorf auf Radio Burgenland.

Fotostrecke mit 8 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Spenden für das Integrationshaus

Durch den Nachmittag führte Radio Burgenland Moderator Udo Huber, der Kurt Ostbahn selbst unzählige Male im Radio zu Gast hatte. Besucherinnen und Besucher, die eine Karte für das Konzert gehabt haben, hätten die Möglichkeit die Einnahmen dem Integrationshaus Wien zu spenden, das Willi Resetarits mitbegründet hat.