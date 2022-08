Mehr als 3.200 Personen infiziert

Erst am Samstag hatte man im Burgenland wieder die 3.000er-Marke bei den Erkrankten überschritten. Am Sonntag kamen landesweit 127 neue Fälle dazu. Damit stieg die Zahl der erkrankten Personen weiterhin an. 3.209 Burgenländerinnen und Burgenländer waren am Sonntag erkrankt, um 174 mehr als am Samstag – mehr dazu in Zahl der infizierten Personen steigt wieder.

ORF

59 CoV-Patienten in den Spitälern

In den burgenländischen Spitälern blieb die Lage am Sonntag unverändert. Weiterhin wurden 59 Covid19-Patientinnen und Patienten auf den isolierten Stadtionen betreut. Davon befanden sich, wie auch schon am Samstag, vier Burgenländerinnen und Burgenländer in intensivmedizinischer Behandlung.