Von Heiligenkreuz bis Illmitz

Im Gemeinderat von Heiligenkreuz im Lafnitztal (Bezirk Jennersdorf) sind drei Parteien vertreten. Die SPÖ hat zehn Mandate, die ÖVP sechs, die freie Bürgerliste drei. Die drei genannten Fraktionen treten erneut an. Bürgermeister Eduard Zach kandidiert wieder für die SPÖ. Michaela Pumm tritt für die ÖVP an . Für die freie Bürgerliste FBL will Walter Perl die absolute Mehrheit der SPÖ rechen – mehr dazu in Heiligenkreuz: Zach tritt wieder an.

In der kleinen Gemeinde Heugraben (Bezirk Güssing) besteht der Gemeinderat aus neun Mitgliedern. Fünf davon stellt die ÖVP, die restlichen vier gehören der SPÖ. Bürgermeister ist Walter Zloklikovits von der SPÖ, er tritt wieder an. Die ÖVP geht mit Jürgen Hacker in die Wahl – mehr dazu in Heugraben: SPÖ will Mehrheit holen.

Im Gemeinderat von Hirm (Bezirk Mattersburg) sitzen die SPÖ und die ÖVP. Bei der Gemeinderatswahl 2017 konnte sich die SPÖ mit rund 73 Prozent der abgegebenen Stimmen klar durchsetzen. Die Partei hält im Gemeinderat bei elf Mandaten, die ÖVP bei vier Mandaten. Spitzenkandidat der SPÖ ist der amtierende Bürgermeister Christian Wöhl. Für die ÖVP tritt Marion Resch an – mehr dazu in Hirm: SPÖ will Zuwachs weiter fortführen.

Im Gemeinderat in Horitschon (Bezirk Oberpullendorf) teilen sich drei Parteien die 21 Mandate. Zehn davon hält die ÖVP, neun die SPÖ und zwei die FPÖ. Die beiden FPÖ-Mandatare sind mittlerweile parteifrei. Bürgermeister ist seit 2017 Georg Dillhof von der ÖVP, er tritt wieder an. Vizebürgermeister Gerhard Petschowitsch kandidiert für die SPÖ – mehr dazu in Horitschon: Dillhof stellt sich Wiederwahl.

Die langjährige SPÖ-Hochburg Hornstein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) wird seit 2017 mit einer absoluten ÖVP-Mehrheit regiert. Im Gemeinderat sind ausschließlich ÖVP mit 13 und SPÖ mit zehn Mandataren vertreten. 2017 gewinnt Landtagsabgeordneter Christoph Wolf auch die Bürgermeisterwahl für die ÖVP, er will verlängern. Erstmals der Wahl stellt sich heuer für die SPÖ Rainer Schmitl – mehr dazu in Hornstein: Wolf will Amtszeit verlängern.

Die absolute Mehrheit mit zwölf Mandaten stellt im Gemeinderat von Illmitz (Bezirk Neusiedl am See) die SPÖ. Weitere neun kommen von der ÖVP, zwei von der FPÖ. Maximilian Köllner von der SPÖ ist seit wenigen Monaten Bürgermeister, er stellt sich der Wahl. Bürgermeisterwahl-Kandidatin der ÖVP ist Heidemarie Galumbo – mehr dazu in Illmitz: Köllner stellt sich erstmals der Wahl.