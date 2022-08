Großes Interesse an offenen Impftagen

Es ist das zweite derartige Impfwochenende, das das Land Burgenland heuer durchführt. Bereits Anfang August wurde in Pop-Up-Impfzentren eine ähnliche Aktion erfolgreich veranstaltet. Mehr als 900 Personen haben das Angebot dabei genutzt – mehr dazu in Erstes Impfwochenende gut angelaufen. Für das zweite Impfwochenende gab es am Samstagabend noch keine zwischenzeitlichen Zahlen. Die Aktion läuft auch noch am Sonntag.

Impfaktion läuft am Sonntag noch weiter

Das Angebot richtet sich vor allem an Menschen über 60 und Risikopatientinnen und Patienten, die den vierten Stich benötigen. Auch Kinder sollen dort vor Schulbeginn ihre dritte Impfung erhalten. Aber auch alle anderen Menschen, die sich impfen lassen wollen, können das Angebot nutzen. Am Sonntag läuft die Aktion von 11.00 bis 15.00 Uhr in den Straßenmeistereien – mehr dazu in Impfwochenende in den Straßenmeistereien.