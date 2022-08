Von Güttenbach bis Heiligenbrunn

Der Gemeinderat von Güttenbach (Bezirk Güssing) umfasst 15 Mitglieder, zehn gehören der ÖVP an, fünf der SPÖ. Bürgermeister ist seit 1992 Leo Radakovits von der ÖVP, er tritt wieder an. Für die SPÖ geht Vizebürgermeister Helmut Kovacsits ins Rennen – mehr dazu in Güttenbach: Radakovits will Ergebnis halten.

In der Gemeinde Hackerberg (Bezirk Güssing) setzt sich der Gemeinderat aus ÖVP und SPÖ zusammen. Die ÖVP hält bei sieben Mandaten und die SPÖ bei vier. Bürgermeisterin ist Karin Kirisits von der ÖVP. Sie will ihr Amt verteidigen. Die SPÖ zieht mit Spitzenkandidat Andreas Grandits in die Wahl 2022 – mehr dazu in Hackerberg: Kirisits will weitere Periode.

In Halbturn (Bezirk Neusiedl am See) waren die Wahlen 2017 für ÖVP sehr erfolgreich. Sie hat ihren Mandats-Vorsprung im Gemeinderat ausgebaut. Die Mandats-Verteilung im Detail: ÖVP 15, SPÖ fünf und FPÖ zwei. Bürgermeister Markus Ulram tritt wieder an. SPÖ-Spitzenkandidat ist erstmals Günter Fabits – mehr dazu in Halbturn: ÖVP hält deutliche Mehrheit.

Die Gemeinderatswahl 2017 brachte in Hannersdorf (Bezirk Oberwart) herbe Verluste für die SPÖ und einen großen Zugewinn für die ÖVP, die der SPÖ auch den Bürgermeister abnahm. Beide Parteien halten seither bei sechs Mandaten. Die Bürgerliste Burg-Hannersdorf-Woppendorf stellt die restlichen drei Mandate. ÖVP-Bürgermeister Gerhard Klepits möchte sein Amt verteidigen. Für die SPÖ tritt Roman Hörist an – mehr dazu in Hannersdorf: ÖVP will Trend weiterführen

Seit der Wahl im Jahr 2017 setzt sich der Gemeinderat in Heiligenbrunn (Bezirk Güssing) aus ÖVP und SPÖ zusammen. Die ÖVP bleibt bei ihren acht Mandaten und die „SPÖ und Unabhängige“ stellen die restlichen fünf. Bürgermeister ist Johann Trinkl von der ÖVP, er tritt wieder an. Die SPÖ und Unabhängige schicken Dietmar Babos ins Rennen – mehr dazu in Heiligenbrunn: Trinkl will Amt verteidigen.