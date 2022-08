Zahl der infizierten Personen steigt wieder

Exakt 3.035 Burgenländerinnen und Burgenländer waren am Samstag laut dem Koordinationsstab des Landes mit dem Coronavirus infiziert, um 52 Personen mehr als am Vortag. Seit Freitag wurden landesweit 161 neue Fälle registriert. In den burgenländischen Spitälern wurden am Samstag insgesamt 59 Covid19-Patientinnen und Patienten versorgt. Davon befanden sich vier Personen in intensivmedizinischer Behandlung.