Von Großmürbisch bis Großhöflein

In der Gemeinde Grafenschachen (Bezirk Oberwart) hat die SPÖ die Absolute Mehrheit im Gemeinderat. Der derzeitige SPÖ-Bürgermeister Marc Hoppel stellt sich zum ersten Mal der Bürgermeisterwahl. Auch die ÖVP hat einen Spitzenkandidaten – mehr dazu in Grafenschachen: Erste Wahl für SPÖ-Bürgermeister.

In der Gemeinde Großhöflein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat die SPÖ hat bei der letzten Wahl ihre Mehrheit ausgebaut. Bürgermeister Heinz Heidenreich (SPÖ) tritt heuer wieder an. Zudem gibt es eine ÖVP-Kandidatin und zwei Listen-Kandidaten für das Bürgermeisteramt – mehr dazu in Großhöflein: Vier Bürgermeisterkandidaten.

In der Gemeinde Großmürbisch (Bezirk Güssing) hat die ÖVP die Mehrheit im Gemeinderat und stellt den Bürgermeister, der heuer wieder antritt. Die SPÖ will den Vizebürgermeister erhalten – mehr dazu in Großmürbisch: ÖVP-Bürgermeister tritt wieder an.

In Großpetersdorf (Bezirk Oberwart) setzt sowohl die SPÖ als auch die ÖVP auf neue Gesichter für die Bürgermeisterwahl. Die SPÖ hat die Mehrheit im Gemeinderat – mehr dazu in Großpetersdorf: Neue Kandidaten bei SPÖ und ÖVP.

Die zweisprachige Gemeinde Großwarasdorf (Bezirk Oberpullendorf) ist eine ÖVP-Hochburg. Martin Karall (ÖVP) stellt sich erstmals der Wahl als Bürgermeister. Die SPÖ schickt Vizebürgermeister Helmut Orisich ins Rennen – mehr dazu in Großwarasdorf: Eine ÖVP-Hochburg.

In Güssing hat die SPÖ die Mehrheit im Gemeinderat. SPÖ-Bürgermeister Vinzenz Knor will eine weitere Periode Bürgermeister sein. Aber auch die ÖVP und die FPÖ stellen Bürgermeisterkandidaten – mehr dazu in Güssing: SPÖ will noch stärker werden.