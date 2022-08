GR-Wahl: Grüne setzen auf Klimaschutz

Ihren Wahlkampfauftakt hatten die Grünen in Neusiedl am See. Laut eigenen Angaben sind sie das ökologische Gesicht des Burgenlandes. Ihre Themen sind unter anderem Klimaschutz, biologische Landwirtschaft, Transparenz, und nachhaltige Mobilität. Diese Themen werden sich auch in den Gemeindewahlkämpfen widerspiegeln.

ORF

Grüne kandidieren in 22 Gemeinden

Aktuell gibt es in 21 der 171 burgenländischen Gemeinden grüne Gemeinderätinnen und Gemeinderäte. Heuer kandidieren die Grünen insgesamt in 22 Gemeinden. Von Jennersdorf im Süden bis Neusiedl am See im Norden.

In Neusiedl gibt es auch einen Bürgermeisterkandidaten. Wie in sieben weiteren Gemeinden, und zwar in Winden am See, Eisenstadt, Mörbisch, Müllendorf, Neufeld an der Leitha, Neudörfl, und Großpetersdorf kämpfen grüne Kandidatinnen und Kandidaten um den Bürgermeistersessel.

ORF

Schwierigkeiten mit Nachbesetzung von Kandidaten

Die Grünen treten im Burgenland in nur acht Gemeinden zur Bürgermeisterwahl an. Im gesamten Mittel- und Südburgenland ist es nur eine Person, die für die Grünen kandidiert. Auf die Frage von Burgenland heute-Moderator Hannes Auer, warum fast niemand für die Grünen kandidieren will, sagte der Wahlkampf-Manager der Grünen Michael Bacher: „Unsere Herausforderung heuer war, dass wir in einigen vielversprechenden Gemeinden Leute nicht nachbesetzen konnten“. Ein Grund sei etwa, dass ältere Gemeinderäte nicht mehr kandidieren. Man sei aber stolz, in 22 Gemeinden antreten zu können, und Kandidatinnen und Kandidaten zu haben, die sich für den Klimaschutz einsetzen.

Grünen-Wahlkampfmanager im Gespräch Michael Bacher, Wahlkampfmanager der Grünen, spricht unter anderem über die Ausgangslage der Partei bei den Gemeinderatswahlen und darüber, wie er den Wahlkampf anlegt.

Es sei schwer in kleineren Gemeinden, etwa im Südburgenland, Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, so Bacher. Es gebe aber auch positive Beispiele, wie etwa die Gemeinde Weiden bei Rechnitz, dort habe man sich erst kurz vor dem Stichtag dazu entschlossen, für die Grünen zu kandidieren. Er selbst kandidiert in Mörbisch am See für die Grünen. Er will in den Gemeinderat kommen und die „Stimme für den Klimaschutz sein“, wie er sagt. Auch das Bürgermeisteramt traue er sich zu.

50.000 Euro Budget für Wahlkampf

„Wir sind ein starkes Team in den einzelnen Gemeinden. Ich spüre einen extremen Rückhalt und sehr viel Verständnis dafür, dass wir so klein sind. Wir haben auch wenig Ressourcen, aber wir arbeiten alle gemeinsam an dem Ziel erfolgreich bei der Gemeinderatswahl zu sein“, so Bacher. Im Wahlkampf werben die Grünen mit Goodies, Plakaten und Zeitungen. In Summe haben die Grünen 50.000 Euro für den Wahlkampf budgetiert.