Impfwochenende in den Straßenmeistereien

Übers Wochenende werden wieder sechs Straßenmeistereien zu Impfzentren umfunktioniert – und zwar in Parndorf, Eisenstadt, Mattersburg, Oberpullendorf, Oberwart und Jennersdorf.

Impfen ohne Anmeldung

Kinder zwischen fünf und elf Jahren können sich dort ihre dritte Coronavirus-Impfung holen. Risikopatientinnen und -patienten sowie Menschen über 60 wird vom Nationalen Impfgremium der vierte Stich empfohlen.

Geimpft wird zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr. Es sind keine Voranmeldungen nötig. All jene, denen es nicht möglich das Impfangebot an diesem Wochenende anzunehmen haben nach wie vor die Möglichkeit, sich bei niedergelassenen Ärzten impfen zu lassen. Die letzte Impfaktion haben 906 Menschen in Anspruch genommen – mehr dazu in Erstes Impfwochenende gut angelaufen.

Standorte Straßenmeistereien :

Straßenmeisterei Parndorf, Neudorfer Straße – Betriebsgebiet 2, 7111 Parndorf: 27. – 28.08., 11.00 – 15.00 Uhr

Straßenmeisterei Eisenstadt, Ruster Straße 135, 7000 Eisenstadt: 27. – 28.08., 11.00 – 15.00 Uhr

Straßenmeisterei Mattersburg, Forchtenauer Straße 101, 7210 Mattersburg: 27. – 28.08., 11.00 – 15.00 Uhr

Straßenmeisterei Oberpullendorf, Spitalstraße 28, 7350 Oberpullendorf: 27. – 28.08., 11.00 – 15.00 Uhr

Straßenmeisterei Oberwart, Wiener Straße 53, 7400 Oberwart: 27. – 28.08., 11.00 – 15.00 Uhr

Straßenmeisterei Jennersdorf, Raxer Straße 4, 8380 Jennersdorf: 27. – 28.08.,11.00 – 15.00 Uhr

Laut E-Impfpass-Dashboard haben mehr als 240.652 Burgenländerinnen und Burgenländer mindestens ihre erste Teilimpfung der Coronavirus-Schutzimpfung erhalten. Weiters wurden bisher 193.041 Auffrischungsimpfungen durchgeführt.