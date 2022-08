Politik

Krankenhaus Gols: Neuer Flächenwidmungsplan beschlossen

In Gols werden die Weichen für das geplante Krankenhaus gestellt. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag wurde eine entsprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes beschlossen – überparteilich von SPÖ, FPÖ und Teile der ÖVP haben zugestimmt.