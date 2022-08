187 Neuinfektionen am Freitag

Exakt 2.983 aktive Coronavirusfälle wurden am Freitag im Burgenland verzeichnet, um 128 mehr als am Vortag. Seit Donnerstag sind laut dem Coronavirus-Koodrinationsstab des Landes 187 neue Fälle dazu gekommen. In den burgenländischen Spitälern wurden am Freitag 56 Covid19-Patientinnen und Patienten betreut. Davon befanden sich drei Personen in intensivmedizinischer Behandlung.