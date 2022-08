Drei neue Buslinien im Burgenland

Mit dem Schulstart am 5. September bzw. am 3. Oktober werden drei neue Buslinien der Verkehrsbetriebe Burgenland ihren Betrieb aufnehmen. Die Linien B9 sowie B11 und B12. Die Linien B11 und B12 von Oberpullendorf ins Südburgenland sollen vor allem den Bezirk mit den Schulstandorten Oberwart und Pinkafeld verbinden. Die Linie B9 nach Wiener Neustadt ermöglicht den Südburgenländerinnen und Südburgenländern den Zugfernverkehr zu nutzen.

Auch Ticketpreise sollen gesenkt werden

„Wir haben hier aus dem Raum, im Bezirk Oberpullendorf Linien geschaffen, die dazu dienen, Schüler und aber auch Arbeitstätige in den Raum Südburgenland zu bringen. Wir haben mit einer neuen Linie, oder wollen es schaffen, Menschen aus dem Raum Südburgenland, Stichwort Oberwart, Pinkafeld, nach Wiener Neustadt zu bringen“, so der Landesrat. Dorner kündigte außerdem an, die Ticketpreise senken zu wollen.