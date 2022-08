Ferien vom Krieg im Burgenland

Die Burg Lockenhaus (Bezirk Oberpullendorf), eingebettet in den Naturpark Geschriebenstein, ist seit einem Monat das zu Hause für Kinder aus der Ukraine. Jede Woche kommt eine andere Gruppe. Monika Sattler vom Burgenland Tourismus betreut die Kinder, organisiert die Ausflüge.

Fotostrecke mit 6 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Eine Woche Auszeit für die Kinder

Die Kinder, die diese Woche im Burgenland zu Gast sind, sind bereits innerhalb der Ukraine in weniger umkämpfte Gebiete gebracht worden. Für den Aufenthalt im Burgenland hat der Burgenland Tourismus ukrainisch sprechende Betreuerinnen organsiert. Es gibt Ausflüge und ein Sportprogramm für die Kinder – etwa in den Seilgarten, den Reptilienzoo, oder zum Neusiedler See. „Es sind insgesamt 600 Kinder mit ihren Müttern eingeladen worden, Kinder die Familienangehörige im Krieg verloren haben“, so Gitti Pelzer, Geschäftsführerin Tourismusverband Nordburgenland.

Viele Kinder mussten Familienangehörige in der Ukraine zurücklassen, ein Mädchen erzählt etwa, dass sie ihren Vater und ihren kleinen Bruder zurücklassen musste. Am Samstag treten die Kinder wieder die Reise nach Hause in die Ukraine an.