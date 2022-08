Verkehr

Weppersdorf: Mit 189km/h in der 100er-Zone

In Weppersdorf wurde Dienstagabend bei einem Autofahrer eine Geschwindigkeit von 189 km/h gemessen, erlaubt waren 100 km/h. Außerdem wurden am Dienstag auf der A4 in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) verstärkte Schwerverkehrskontrollen durchgeführt.