Volleyball: Peischl will ersten Sieg in EM-Quali

Am vergangenen Samstag haben die Österreicherinnen in Slowenien den Auftakt zur EM-Qualifikation verloren. Im Rückspiel am Mittwoch soll mit dem heimischen Publikum im Rücken die Revanche folgen. „Wir hoffen, dass die Motivation noch höher sein wird und das Publikum uns unterstützen kann“, so Linda Peischl.

Die Sulzerin hat im Grazer Sportpark sogar doppelten Heimvorteil. Ihr Verein, der UVC Graz, trägt nämlich in derselben Halle seine Heimspiele aus. „Natürlich ist für mich als UVC-Spielerin der Heimvorteil schon sehr groß, weil ich und einige andere Spielerinnen die Halle schon sehr gut kennen“, so Peischl. Das Qualifikations-Duell zur EURO-Volley 2023 zwischen Österreich und Slowenien beginnt um 20.15 Uhr.