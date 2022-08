Wein- und Genusstage starten wieder

Die Fußgängerzone in Eisenstadt soll von 24. bis 28. August zur „Genussmeile“ werden. Zum elften Mal bieten mehrere Aussteller aus dem ganzen Burgenland regionale Spezialitäten, wie Wein und verschiedenste Kulinarik, an. Auch Aussteller aus den Partnerstädten von Eisenstadt – dem deutschen Bad Kissingen, sowie Colmar in Frankreich oder Sopron in Ungarn – werden vertreten sein.

Österreichische Weinkönigin wird gekrönt

Ein weiterer Programmpunkt soll die Krönung zur österreichischen Weinkönigin sein. Kuriosum: Nachdem die Regentschaft der burgenländischen Weinkönigin Susanne I ins Pandemiejahr 2020 gefallen war, wurde sie um ein Jahr verlängert.

ORF

Die Veranstaltung ist Nachfolgerin der Burgenländischen Weinwoche, beziehungsweise dem Fest der 1.000 Weine bei der Orangerie im Schlosspark, das von 1964 bis 2010 stattgefunden hat.