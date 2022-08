Stammzellenspende als Rettungschance

Der ehemalige Hoteldirektor des Reduce Gesundheitsresort in Bad Tatzmannsdorf, Franz Nicka, bekam 2019 – kurz nach seinem 50. Geburtstag – die Diagnose Leukämie. Bei einem Kaffee erzählt der Vater einer Tochter, von der Hiobsbotschaft und, dass seine Form der Leukämie mit Medikamenten nicht behandelt werden kann. „Die Chance für mich selber ist diese Stammzellentherapie. Das ist eigentlich die einzige Chance, die man bei dieser Diagnose, die ich habe – das ist knallhart gesagt“, so Nicka.

ORF

Stammzellentypisierung vorher notwendig

Für eine Stammzellentransplantation und die Suche nach einem geeigneten Spender musste sich Franz Nicka im Frühling selbst typisieren lassen. Bei einer Typisierung, die im Burgenland der Verein „Geben für Leben“ durchführt, wird der genetische Code der Stammzellen ermittelt. Es wird quasi nach einem genetischen Zwilling gesucht. Für Franz Nicka ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. „Bei dieser Typisierung wurde dann festgestellt, dass meine chronische Leukämie in eine akute Leukämie übergeht“, sagte Nicka.

ORF

Trotzdem hat Franz Nicka Glück im Unglück. Die Suche nach einem passenden Spender ist oft schwierig. Für den 54-Jährigen konnte einer gefunden werden. Der Bad Tatzmannsdorfer befindet sich mitten in der Therapie. „Die Stammzellentherapie ist eine lange Prozedur. Das dauert zirka vier bis fünf Monate, aber ich bin da positiv eingestellt und ich weiß, dass ich das schaffe“, sagte Nicka.

Schicksale leukämiekranker Kinder berührten

Auf einer Social-Media-Plattform ist Deniz Kaiser aus Wolfau auf das Therapie-Tagebuch der Leukämiepatientin Lisa Schuh aus Bernstein und den Verein „Geben für Leben“ gestoßen. Die Schicksale der leukämiekranken Kinder haben die junge Mutter berührt. "Ich habe mir nur gedacht, wenn es mich oder meine Kinder, oder jemanden aus der Familie betrifft, dann wäre ich auch froh, wenn jeder, der kann, spenden geht und sich vorher registrieren lässt.

ORF

Die Stammzellen von Deniz Kaiser sind bereits einem Kind eingesetzt worden. Für ihre Spende hat sie eine Urkunde erhalten. Denize Kaiser hofft, dass sich für die Typisierungsaktion am 31. August in der Informhalle in Oberwart viele Menschen melden. Es soll dem kleine Elias das Leben retten.